Пятилетний мальчик из России попал в базу «Миротворца»

Пятилетнего ребенка из России внесли в украинскую базу «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные с сайта.

Согласно информации с сайта, в базу попал мальчик Никита, родившийся в мае 2020 года. Его обвинили в том, что он якобы сознательно нарушил государственную границу Украины.

Как сообщает агентство, дети и подростки уже не раз попадали в базу «Миротворца», где публикуются их личные данные.

До этого сообщалось, что российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) во второй раз оказалась в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец».

В первый раз артистка попала в «черный список» на Украине за «покушение на суверенитет и территориальную целостность страны», а также сознательное нарушение госграниц и публичную поддержку РФ. Во второй раз причиной ее включения в базу «Миротворца» стал перелет из Москвы в Крым.

На сайте «Миротворец», созданном в 2014 году, публикуются персональные данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы «черный список» пополнили журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

В базе «Миротворца», в частности, числятся такие артисты, как Олег Газманов, Елена Воробей, Сергей Шнуров, Никита Михалков, Валерий Леонтьев, Дмитрий Хрусталев, Анна Asti и другие.

Ранее Тимати порекомендовал СБУ «искать его в клубе».