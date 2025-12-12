На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Четыре европейские страны высказались об использовании активов РФ

Reuters: в Бельгия заявили, что решение по активам РФ нужно принять на саммите ЕС
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Сразу несколько стран заявили, что решение по использованию активов РФ для Украины должно быть принято на саммите ЕС. Об этом пишет агентство Reuters.

«Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что решение по использованию активов должно быть принято на саммите», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что Бельгия проголосовала за долгосрочную заморозку активов России.

До этого пресс-служба Банка России объявила о подаче иска к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Накануне агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.

Ранее в Кремле рассказали о позиции Турции по российским активам.

