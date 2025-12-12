Четыре европейские страны высказались об использовании активов РФ

Сразу несколько стран заявили, что решение по использованию активов РФ для Украины должно быть принято на саммите ЕС. Об этом пишет агентство Reuters.
«Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что решение по использованию активов должно быть принято на саммите», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что Бельгия проголосовала за долгосрочную заморозку активов России.
До этого пресс-служба Банка России объявила о подаче иска к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.
Накануне агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.
Ранее в Кремле рассказали о позиции Турции по российским активам.