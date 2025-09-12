На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сына российского офицера внесли в базу «Миротворца»

DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

В базу украинского сайта «Миротворец» внесли сведения о 14-летнем сыне российского офицера, участвующего в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала.

Согласно информации с сайта, ребенка заподозрили в публичной поддержке СВО. На портале опубликованы личные данные сына военного и членов его семьи.

Накануне пятилетнего ребенка из России внесли в базу «Миротворца». На сайте опубликовали данные мальчика Никиты, родившегося в мае 2020 года. Его обвинили в том, что он якобы сознательно нарушил государственную границу Украины.

На сайте «Миротворец», созданном в 2014 году, публикуются персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы «черный список» пополнили журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

Ранее Жора Крыжовников попал в список «Миротворца».

