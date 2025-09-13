Трехлетний мальчик «сознательно нарушил» границу Украины и попал в базу «Миротворца»

Трехлетний гражданин России попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Личные данные ребенка, родившегося в апреле 2022 года, внесены в базу за якобы сознательное нарушение государственной границы Украины и покушение на территориальную целостность и суверенитет страны.

Это не первый случай, когда в базу попадают дети из России. До этого сообщалось, что родившийся 9 июня 2023 года россиянин Тимур попал в базу «Миротворца». Также на этой неделе туда попали 13-летний Руслан и пятилетний Никита. Подростка обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины»: школьник якобы незаконно проник в республику. А Никиту, как и Тимура, внесли в базу за то, что он «сознательно нарушил» госграницу страны.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами ресурса официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры государства.

Ранее Михаил Ефремов попал в базу «Миротворца», пока сидел.