В Германии подтвердили встречу Мерца с Зеленским 15 декабря

Правительство ФРГ подтвердило встречу канцлера Мерца с Зеленским 15 декабря
Emmanuele Contini/NurPhoto/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, пишет ТАСС.

«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет <...> Зеленского в понедельник для проведения германо-украинских экономических переговоров и обмена мнениями о ходе мирных переговоров на Украине», — сообщил он.

Он также добавил, что к обсуждениям присоединятся главы европейских государств, а также лидеры ЕС и НАТО.

12 декабря газета Bild сообщала, что Зеленский прибудет в Берлин и примет участие в переговорах в формате евротройки. Помимо Мерца, в них примут участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

До этого Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предлагают создать демилитаризованную «свободную экономическую зону», но «кто будет управлять этой территорией, они не знают», отметил политик.

Ранее в МИД Германии заявили о продолжении поддержки Украины.

