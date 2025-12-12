На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп провел переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи

Fox Business: Трамп провел телефонные переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи на фоне эскалации конфликта между двумя странами. Об этом сообщил канал Fox Business со ссылкой на Белый дом.

«Представитель Белого дома сообщил Fox, что президент Трамп сегодня провел телефонные разговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи», — говорится в сообщении.

До этого Трамп заявил, что планирует еще раз остановить вооруженный конфликт между странами.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

Ранее российским туристам дали рекомендации в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи.

Конфликт Таиланда и Камбоджи
