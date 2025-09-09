Российский школьник Руслан попал в базу «Миротворца»

13-летнего российского подростка Руслана Г. внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на сайте украинского ресурса, передает РИА Новости.

Мальчика обвиняют в том, что он якобы совершил «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Утверждается также, что школьник незаконно проник на территорию соседнего государства.

В конце августа 14-летнего подростка из Красноярского края внесли в базу «Миротворца» якобы за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Мальчик принял участие в турнире по вольной борьбе, а полученные призовые деньги передал на нужды российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

Личные данные несовершеннолетних регулярно появляются в базе данных «Миротворца». До этого туда были внесены российские школьники 16 и 17 лет. В 2021 году в список включили девочку из Луганска Фаину Савенкову, которой тогда было 12 лет.

Ранее звезда «Полицейского с Рублевки» актриса Александра Бортич была внесена в базу «Миротворца».