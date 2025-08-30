В Курской области благодаря аэрофотосъемке зафиксировали разрушения домов

Благодаря аэрофотосъемке, которую проводило министерство обороны России, с февраля 2025 года было зафиксировано полное разрушение 285 домов в приграничье Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн по итогам координационного совета по проблемам жителей приграничных районов.

26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Как заявил российский лидер, украинская армия потеряла в ходе вторжения в Курскую область 76 тысяч человек.

По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, ущерб от преступлений Вооруженных сил Украины в Курской области оценивается более чем в 3 млрд рублей.

Ранее более 14 тысяч человек признали потерпевшими из-за вторжения ВСУ в Курскую область.