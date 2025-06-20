Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области

Путин: ВСУ потеряли в Курской области 76 тыс. человек, это катастрофа для них

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе вторжения в Курскую область 76 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Взяли, забрались к нам в Курскую область, потеряли там 76 тыс. человек. Мы их выбили, но они создали угрозу по всей линии госграницы Украины. А мы теперь вынуждены создавать зону безопасности. А они отвлекают туда резервы, которых им и так не хватает. Растащили все свои вооруженные силы. Большей глупости трудно себе представить», — сказал российский лидер.

По его словам, русские и украинцы являются одним народом.

«В этом смысле вся Украина наша», — отметил Путин.

Также глава государства напомнил о старинном правиле: «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше».

Президент отметил, что на Украине есть немало людей, которые стремятся к независимости и суверенитету. Он подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению это право.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин не исключил взятие украинского города Сумы.