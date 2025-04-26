Герасимов сообщил Путину о завершении операции по освобождению Курской области

Операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области», — заявил Песков.

По словам Путина, полный разгром ВСУ в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важных участках фронта, а также «приближает разгром неонацистского режима».

19 апреля Герасимов в докладе российскому президенту заявил, что ВС РФ освободили большую часть захваченных территорий Курской области. Он отметил, что речь идет о 1260 квадратных километрах, что составляет 99,5%.

Агентство ТАСС сообщало, что российским Вооруженным силам после освобождения населенного пункта Олешня осталось выбить военных ВСУ из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область.

Ранее в Госдуме подтвердили планы о создании буферной зоны в Сумской области.