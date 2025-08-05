Более 14 тысяч человек признали потерпевшими из-за вторжения ВСУ в Курскую область

В Курской области более 14 тысяч человек признали потерпевшими от вторжения ВСУ

Более 14 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими после вторжения ВСУ в регион. Об этом в интервью kp.ru заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

Следователи зафиксировали множество целенаправленных атак на гражданские объекты. В результате боевых действий было ранено 553 человека, рассказал Бастрыкин. СКР установил ущерб от преступлений ВСУ в Курской области на сумму более 3 млрд руб. Оценка продолжается, добавил глава ведомства.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. О полном его освобождении от ВСУ Минобороны РФ и Генштаб отчитались 26 апреля 2025 года. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.

Накануне правительство Курской области сообщило, что в годовщину вторжения во всех храмах региона пройдут поминальные службы.

Ранее сообщалось о скоплении десятков тысяч бойцов ВСУ у границы с РФ для нового прорыва.