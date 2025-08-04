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Бастрыкин раскрыл сумму ущерба от нападения ВСУ на Курскую область

Бастрыкин: ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область уже превысил 3 млрд рублей
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Ущерб от преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области оценивается более чем в 3 млрд рублей. Об этом в интервью kp.ru заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более трех миллиардов рублей», — сказал он.

По словам Бастрыкина, эта цифра является промежуточной. Оценка причиненного украинскими военными ущерба продолжается, добавил он.

17 мая временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе с августа прошлого года в общей сложности пострадали 166 предприятий агропромышленного комплекса в результате атак ВСУ.

26 апреля этого года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее жительница села в Курской области рассказала о мародерстве украинцев.

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