В Сумах произошел новый взрыв

В украинском городе Сумы произошел новый взрыв
Stringer/dpa/Global Look Press

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел второй за вечер взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное».

В настоящее время в Сумской области действует воздушная тревога. Также она объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Кроме того, воздушная тревога действует в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

14 августа Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS при помощи расчета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» в районе Жихова Сумской области.

В результате, по данным министерства обороны РФ, были уничтожены: пусковая установка, одна единица автотранспорта сопровождения и до 10 человек личного состава.

Накануне в российских силовых структурах сообщили, что под Юнаковкой Сумской области украинские военные пропадают без вести «взводами и ротами». По их словам, населенный пункт, который родственники бойцов ВСУ называют «проклятым», стал местом, откуда военнослужащие уходят и не возвращаются.

Ранее российские бойцы уничтожили «Геранями» спецназ ВСУ в Сумской области.

