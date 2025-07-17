В Одессе задержали женщину за попытку устроить взрыв у здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) возле Дома профсоюзов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что женщину, которая собиралась устроить теракт, задержали на Куликовом поле. При ней, по предварительной информации, обнаружили взрывчатку. Во время ее задержания были слышны выстрелы, а саму территорию площади оцепили.

До этого сообщалось, что украинцы стали массово передавать Вооруженным силам (ВС) России координаты ТЦК, чтобы по ним совершались удары.

По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, российские военные облегчают жизнь простым украинцам, атакуя ТЦК. Он сообщил, что многие жители Украины воодушевленно относятся к уничтожению военкоматов, поскольку там служат люди, которые боятся рисковать своей жизнью на фронте и поэтому участвуют в насильственной мобилизации.

Ранее в Раде заявили о «животном инстинкте» сотрудников ТЦК на Украине.