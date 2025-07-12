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Украинцы стали массово передавать ВС РФ координаты ТЦК

ТАСС: украинцы стали массово передавать ВС РФ координаты ТЦК после атак
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Telegram-канал «SHOT»

Украинцы стали массово передавать ВС РФ координаты ТЦК (военкоматов) после атак на аналогичные объекты в Полтаве и других городах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья Херсонской области.

«Удары по ТЦК являются не причиной, а следствием того, что жители области передают их координаты. Но после поражения ряда объектов сообщения от местных жителей мы стали получать чаще», — рассказали в подполье.

По словам источника агентства, мотивации для передачи данных у украинцев «достаточно».

В последние недели ВС РФ успешно поразили здания ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье.

11 июля координатор пророссийского сопротивления на Украине Сергей Лебедев заявил, что украинцы стали передавать подпольщикам данные о личном составе ТЦК в Львовской области Украины и призвал граждан Украины «пообщаться» с ними лично, отмстив за мобилизованных родственников.

Ранее появились кадры ударов «Гераней» по зданию ТЦК в Полтаве.

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