Украинцы стали массово передавать ВС РФ координаты ТЦК (военкоматов) после атак на аналогичные объекты в Полтаве и других городах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья Херсонской области.

«Удары по ТЦК являются не причиной, а следствием того, что жители области передают их координаты. Но после поражения ряда объектов сообщения от местных жителей мы стали получать чаще», — рассказали в подполье.

По словам источника агентства, мотивации для передачи данных у украинцев «достаточно».

В последние недели ВС РФ успешно поразили здания ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье.

11 июля координатор пророссийского сопротивления на Украине Сергей Лебедев заявил, что украинцы стали передавать подпольщикам данные о личном составе ТЦК в Львовской области Украины и призвал граждан Украины «пообщаться» с ними лично, отмстив за мобилизованных родственников.

Ранее появились кадры ударов «Гераней» по зданию ТЦК в Полтаве.