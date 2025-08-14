На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска поразили позиции РСЗО HIMARS в Сумской области

Минобороны: ВС РФ поразили позиции РСЗО HIMARS в Сумской области
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS при помощи расчета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» в районе Жихова Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

«Минобороны опубликовало кадры поражения позиции РСЗО HIMARS расчетом ОТРК «Искандер-М» в районе населенного пункта Жихово Сумской области. В результате удара уничтожено: пусковая установка РСЗО HIMARS — 1 ед., автотранспорт сопровождения — 1 ед., до 10 человек личного состава», — уточнили в ведомстве.

14 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила, что Москва сорвала планы Киева по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан».

Силовое ведомство совместно с министерством обороны РФ провели операцию, в результате которой было нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании комплексов «Сапсан».

Ранее ВС РФ ударили «Искандером-М» по пункту временной дислокации ВСУ в Чугуеве.

