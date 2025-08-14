Появилось видео удара «Летучей лисицы» ВСУ по дому в центре Ростова

Момент удара украинского БПЛА по жилому дому в Ростове-на-Дону попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент удара украинского беспилотника по жилому дому в центре Ростова-на-Дону. Ролик опубликован в Telegram-канале SHOT.

На записи можно увидеть, как беспилотник самолетного типа сначала летит в небе, а затем врезается в многоэтажку и взрывается.

Взрыв в центре Ростова-на-Дону произошел 14 августа. Telegram-канал SHOT сообщил, что в жилой дом врезался дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего раздался взрыв. Уточняется, что для атаки украинцы использовали БПЛА «Аэропракт», который также называют «Летучей лисицей».

Позже врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате украинской атаки оказались повреждены несколько многоэтажек в Ростове. На данный момент известно о 13 пострадавших, в том числе двух детях. Им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте удара ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ранее жительница Ростова рассказала об атаке БПЛА в центре города.