Появилась информация о пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на Ростов

SHOT: пять человек пострадали при взрыве в доме в центре Ростова-на-Дону

Минимум пять человек пострадали из-за взрыва в жилом доме в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, трое из пострадавших являются жильцами дома, двое других — прохожие. В SHOT уточнили, что в жилой дом врезался беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего последовал взрыв.

Взрыв в центре Ростова-на-Дону произошел 14 августа на фоне объявленной в городе ракетной опасности. По данным SHOT, предварительной причиной взрыва стала атака украинского дрона. Авторам канала стало известно, что удар был нанесен по жилому дому, после этого в небо поднялось облако дыма. На месте происшествия работают оперативные службы. Официального подтверждения этой информации пока не было.

В ночь на 14 августа жители Волгограда сообщили о взрывах в городе на фоне атаки украинских беспилотников. По словам местных жителей, хлопки участились после 02:30 мск. Всего прозвучало около пяти-семи взрывов, рассказали очевидцы.

Ранее на видео попало, как беспилотник атаковал автомобиль с белгородцем.