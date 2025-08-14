На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв

SHOT: в центре Ростова-на-Дону произошел взрыв на фоне ракетной опасности
true
true
true

В Ростове-на-Дону произошел взрыв на фоне объявленной в городе ракетной опасности. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав видео с места происшествия.

В публикации говорится, что столб дыма поднялся прямо в центре города. Очевидцы сообщили, что слышали громкий звук взрыва, в домах и офисах задрожали окна.

По данным SHOT, предварительной причиной взрыва в Ростове-на-Дону стала атака украинского дрона. Авторам канала стало известно, что удар был нанесен по жилому дому. На месте происшествия работают оперативные службы. Предварительно, могут быть пострадавшие.

Официального подтверждения этой информации пока не было.

До этого жители Волгограда сообщили, что слышали взрывы на фоне атаки украинских беспилотников. По словам местных жителей, хлопки участились после 02:30 мск 14 августа. Всего прозвучало около пяти-семи взрывов.

Обломки одного из сбитых БПЛА упали в Красноармейском районе, после чего началось возгорание с задымлением. На этом фоне в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Атаки БПЛА на Россию
