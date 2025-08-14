Назван тип БПЛА, атаковавшего жилой дом в Ростове-на-Дону

SHOT: ВСУ атаковали жилой дом в Ростове-на-Дону с помощью дрона «Летучая лисица»

Украинские военные нанесли удар по Ростову-на-Дону с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Аэропракт» — «Летучая лисица». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Очевидцы рассказали журналистам, что видели пролет дрона за несколько минут до его падения на жилой дом.

«Повреждено 10 квартир в многоэтажке», — отмечается в материале.

14 августа в Ростове-на-Дону произошел взрыв на фоне объявленной в городе ракетной опасности. Как стало известно, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в многоквартирный жилой дом. На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.

Комментируя ситуацию, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в больницы уже доставили двоих пострадавших в результате атаки БПЛА. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Также в настоящее время в медицинские учреждения транспортируют еще 11 человек, получивших ранения из-за действий ВСУ. Информация об их состоянии пока уточняется.

Слюсарь отметил, что несколько домов получили повреждения. Речь идет о зданиях на улицах Тельмана и Лермонтовская.

Ранее в сети появились кадры пролета беспилотника, нанесшего удар по жилому дому в Ростове-на-Дону.