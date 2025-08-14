На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На месте удара ВСУ по Ростову-на-Дону ввели режим ЧС

Скрябин: в Ростове-на-Дону введен режим ЧС на месте удара украинских БПЛА
На месте повреждения многоквартирных домов в Ростове-на-Дону после атаки украинских БПЛА введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

«На месте происшествия ввели режим ЧС», — написал Скрябин.

Взрыв в центре Ростова-на-Дону произошел 14 августа на фоне объявленной в городе ракетной опасности. По данным SHOT, в жилой дом врезался беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего последовал взрыв. В небо поднялось облако дыма.

Позже врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Он также заявил, что на место ЧП выехали оперативные службы и представители городской администрации.

По словам Слюсаря, предварительно, в результате атаки пострадали 11 человек. Состояние двух раненых оценивается как тяжелое.

Ранее жительница Ростова рассказала об атаке БПЛА в центре города.

