«Грохот, диван затрясся»: жительница Ростова — об атаке БПЛА в центре города

Атака беспилотников в центре Ростова-на-Дону сопровождалась очень сильным грохотом. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Алена, отметив, что под ней из-за взрыва задрожал диван.

«Была с ребенком дома, окна все открыты. Слышали, что все очень громко, перепугались. Было такое впечатление, что это прям где-то у нас здесь что-то во дворе упало. Сейчас пошла соседка туда смотреть, говорит, Лермонтовская — все перекрыто. Подо мной диван задрожал, затрясся, сидели в зале с дочкой. Это через несколько домов от нас. Грохот был очень сильный, ну, взрыв. Представляете себе взрыв. Муж был уже на Западном, он услышал отдаленно. Я позвонила в панике, в слезах, соплях, говорю, что делать. Это я еще с утра хотела пойти с ребенком погулять, а у нас промывка системы отопления сегодня, и я решила остаться. Думаю, останемся дома, мало ли что, тоже дело такое, с этими трубами. Там, в принципе, недалеко площадка детская, на которой мы гуляем часто», — сказала она.

Еще одна местная жительница Елена в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что проснулась от сильного шума — из-за взрыва у нее в квартире выбило окна.

«В 10:12 проснулась от очень сильного шума, живу на Лермонтовской. От взрывной волны у меня отлетели, разбились окна. Из того, что вокруг вижу, вся Лермонтовская в скорой, полиции, сигналки со всех сторон разрываются. Что горит не вижу, не знаю», — добавила она.

Взрыв в центре Ростова-на-Дону произошел 14 августа на фоне объявленной в городе ракетной опасности. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, в результате взрыва БПЛА были повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Он отметил, что в результате ЧП были госпитализированы двое раненых, еще 11 человек доставляются в больницу.

