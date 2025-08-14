Несколько домов в Ростове-на-Дону повреждены из-за атаки БПЛА

Слюсарь: в Ростове после удара БПЛА повреждены дома на Лермонтовской и Тельмана

После атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он также заявил, что на место ЧП выехали оперативные службы и представители городской администрации.

По словам Слюсаря, в больницы сейчас доставлены двое раненых — врачи оценивают их состояние как тяжелое. Предварительно, в результате атаки пострадали 11 человек.

Утром 14 августа в центре Ростова-на-Дону прогремел громкий звук, похожий на взрыв. Уточняется, что грохот прозвучал однократно примерно 10:11 мск. После этого в центре города было видно облако дыма.

Позднее МЧС России в своем приложении заявило о ракетной опасности на всей территории Ростовской области.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских БПЛА.