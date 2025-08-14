Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших при атаке БПЛА в Ростове

Львова-Белова: двое детей получили травмы средней тяжести при атаке в Ростове

Двое детей, пострадавших при атаке украинских беспилотников в Ростове-на-Дону, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что в результате удара дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажкам в Ростове пострадали 13 человек. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь.

Взрыв в центре Ростова-на-Дону произошел 14 августа на фоне объявленной в городе ракетной опасности. По данным Telegram-канала SHOT, в жилой дом врезался украинский дрон, после чего последовал взрыв.

Позже врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что в результате атаки вражеских БПЛА оказались повреждены несколько многоэтажек в Ростове.

Как сообщил глава города Александр Скрябин, на месте удара ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ранее СМИ сообщили о звуках взрывов и автоматных очередей в центре Белгорода.