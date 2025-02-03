В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы ввели ограничения

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале ведомства.

По данным канала, прием и выпуск самолетов были ограничены в 07:44 по московскому времени.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в аэропортах Казани и Нижнекамска в 07:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам Кореняко, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты приостановили работу около 4 утра.

Также 3 февраля временные ограничения вводились на работу аэропортов Астрахани и Волгограда.

В конце января Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендации по обеспечению безопасности полетов в связи с участившимися сбоями в работе бортовых средств автоматизации управления движением и навигации из-за воздействия систем радиоэлектронной борьбы, которые ВС РФ используют для отражения атак беспилотников ВСУ.

Ранее самолет Тбилиси — Петербург совершил экстренную посадку.