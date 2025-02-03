Аэропорты Астрахани и Волгограда возобновили работу

Росавиация: в аэропортах Астрахани и Волгограда сняты ограничения на работу

В аэропортах Астрахани и Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель ведомства уточнил, что ограничения на работу аэропорта Волгограда были сняты в 5:45 мск. При этом аэропорт Астрахани возобновил работу в штатном режиме в 5:57 мск.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал Кореняко.

Несколькими часами ранее в нескольких аэропортах России ввели временные ограничения. Речь шла о воздушных гаванях Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Причины произошедшего не уточнялись.

Позже Кореняко сообщил, что в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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