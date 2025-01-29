В Росавиации рассказали об участившихся сбоях бортовых систем навигации

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало авиакомпаниям рекомендации по обеспечению безопасности полетов в связи с участившимися сбоями в работе бортовых средств автоматизации управления движением и навигации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Из заявления следует, что бюллетень был разослан на прошлой неделе. Документы получили не только перевозчики, но и руководители территориальных органов Росавиации.

«В нем (бюллетене — «Газета.Ru») описаны рекомендации по работе воздушного транспорта на фоне роста числа сообщений о сбоях и отклонениях в работе бортовых средств навигации и комплексов средств автоматизации управления воздушным движением», — пояснили в федеральном агентстве.

Там добавили, что сбои начали возникать из-за воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые российские военнослужащие используют для отражения атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отметили в пресс-службе, все экипажи самолетов знают о порядке действий при возникновении помех, влияющих на функционирование навигационных систем. Несмотря на это, авиакомпаниям было рекомендовано уделить дополнительное внимание подготовке пилотов к работе в соответствующих условиях.

Ранее в аэропорту в городе Саратове экстренно сел самолет с отказавшим двигателем.