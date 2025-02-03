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В нескольких аэропортах России ввели ограничения

Росавиация: в пяти аэропортах России ввели временные ограничения
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Fei Maohua/Xinhua/Global Look Press

В нескольких аэропортах России ввели временные ограничения. Об этом сообщает ТАСС

Речь идет о воздушных гаванях Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

Вечером 2 февраля в Волгограде ограничили работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Позже ограничения были сняты.

Накануне в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) тоже вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали около двух часов. В 8:30 воздушная гавань возобновила свою работу.

В ночь на 30 января в Татарстане объявляли угрозу атаки БПЛА. На этом фоне в аэропорту Казани вводились аналогичные ограничения. В результате три летевших в город борта приземлились на запасных аэродромах.

Ранее самолет Тбилиси — Петербург совершил экстренную посадку.

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