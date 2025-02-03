Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты ограничения на работу

В аэропортах Казани и Нижнекамска в 07:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты приостановили работу около 4 утра.

Кореняко добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все требующиеся меры для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений один самолет, совершавший рейс в Казань, приземлился на запасном аэродроме.

Также 3 февраля временные ограничения вводились на работу аэропортов Астрахани и Волгограда.

В конце января Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендации по обеспечению безопасности полетов в связи с участившимися сбоями в работе бортовых средств автоматизации управления движением и навигации из-за воздействия систем радиоэлектронной борьбы, которые российские военнослужащие используют для отражения атак украинских беспилотников.

Ранее самолет Тбилиси — Петербург совершил экстренную посадку.