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Самолет Тбилиси — Петербург совершил экстренную посадку

Самолет Тбилиси — Петербург совершил экстренную посадку в аэропорту прибытия
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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом из Тбилиси в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Предположительно, причиной инцидента стали технические неполадки в двигателе воздушного судна.

24 января самолет, выполнявший рейс СтамбулМосква, был вынужден совершить экстренную посадку в Астрахани. Всех пассажиров рейса эвакуировали в терминал аэропорта.

20 января самолет, следовавший в Дубай, экстренно сел в Баку. Рейс вылетел из Москвы, но незапланированно приземлился в столице Азербайджана. Причиной посадки стало самочувствие одного из пассажиров. Экипаж оказал человеку первую помощь, в аэропорту его передали медикам, которые приняли решение о госпитализации.

17 января самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

Ранее россияне стали чаще летать за рубеж.

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