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Путин провел встречу с главой МЧС по ситуации в Керченском проливе

Путин выслушал доклад главы МЧС Куренкова по утечке топлива в Керченском проливе
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой МЧС Александром Куренковым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту о мерах по ликвидации ЧС федерального значения в Краснодарском крае», — говорится в сообщении.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Куренков вернулся из зоны ЧС в Краснодарском крае.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

26 декабря Куренков приехал в Анапу для контроля хода работ по ликвидации выброса мазута после чрезвычайного происшествия с танкерами. В ходе поездки глава МЧС планировал осмотреть участки работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов и провести заседание правительственной комиссии.

Ранее судовладельца танкера «Волгонефть-212» оштрафовали.

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