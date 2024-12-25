Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МЧС подсчитали общий объем вылившегося из танкеров в Черное море мазута

МЧС: почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море при крушении танкеров
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море при крушении двух танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239». Об этом РИА Новости заявили в экстренных службах.

«Предварительно, при крушении танкеров произошел последующий разлив нефтепродуктов общим объемом 3750 тонн», — сообщил собеседник агентства.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек. 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Российский лидер призвал придумать, что делать с топливом после аварии.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе введен краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы.

Кондратьев подчеркнул, что изначально по расчетам ученых и специалистов основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря.

Ранее эколог назвал участки Черного моря, которые находятся в опасности из-за нефтяного пятна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами