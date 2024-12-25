В МЧС подсчитали общий объем вылившегося из танкеров в Черное море мазута

МЧС: почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море при крушении танкеров

Почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море при крушении двух танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239». Об этом РИА Новости заявили в экстренных службах.

«Предварительно, при крушении танкеров произошел последующий разлив нефтепродуктов общим объемом 3750 тонн», — сообщил собеседник агентства.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек. 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Российский лидер призвал придумать, что делать с топливом после аварии.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе введен краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы.

Кондратьев подчеркнул, что изначально по расчетам ученых и специалистов основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря.

Ранее эколог назвал участки Черного моря, которые находятся в опасности из-за нефтяного пятна.