Глава МЧС прибыл в Анапу

Куренков прибыл в Анапу для контроля работ по ликвидации выброса мазута

Глава МЧС России Александр Куренков приехал в Анапу для контроля хода работ по ликвидации выброса мазута после чрезвычайного происшествия с танкерами у Керченского пролива. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Министр проверит, как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров в акватории Керченского пролива», — сказали в министерстве.

Куренков планирует осмотреть участки работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов и провести заседание правительственной комиссии.

До этого руководитель экологической общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин рассказал «Газете.Ru», что искать виновных в ситуации с разливом мазута в Черном море после крушения танкеров нужно, их найдут, уголовное дело уже возбуждено, но сейчас в первую очередь необходимо обеспечить эковолонтеров необходимым инвентарем и оборудованием, привлечь экспертов, оценить обстановку и подготовить «дорожную карту» по ликвидации последствий аварии.

Эколог назвал основные этапы ликвидации последствий разлива мазута в Черном море