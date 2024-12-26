Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МЧС прибыл в Анапу

Куренков прибыл в Анапу для контроля работ по ликвидации выброса мазута
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков приехал в Анапу для контроля хода работ по ликвидации выброса мазута после чрезвычайного происшествия с танкерами у Керченского пролива. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Министр проверит, как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров в акватории Керченского пролива», — сказали в министерстве.

Куренков планирует осмотреть участки работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов и провести заседание правительственной комиссии.

До этого руководитель экологической общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин рассказал «Газете.Ru», что искать виновных в ситуации с разливом мазута в Черном море после крушения танкеров нужно, их найдут, уголовное дело уже возбуждено, но сейчас в первую очередь необходимо обеспечить эковолонтеров необходимым инвентарем и оборудованием, привлечь экспертов, оценить обстановку и подготовить «дорожную карту» по ликвидации последствий аварии.

Эколог назвал основные этапы ликвидации последствий разлива мазута в Черном море

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами