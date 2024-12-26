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Судовладельца танкера «Волгонефть-212» оштрафовали

Судовладельца «Волгонефть-212» оштрафовали за нарушения законодательства
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Александр Кряжев/РИА Новости

Нарушения трудового законодательства выявлены в деятельности ООО «Кама шиппинг», которое является судовладельцем танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение у Керченского пролива. Об этом сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда (по охране труда) в Пермском крае Павел Бахтагареев.

«В ходе расследования были установлены нарушения трудового законодательства, выразившиеся в не проведении для экипажа танкера обучения по охране труда», — сообщил он.

Бахтагареев добавил, что также компанией не было проведено должного обучения по оказанию первой помощи пострадавшим.

За выявленные нарушения ООО «Кама шиппинг» привлечено к административной ответственности в виде штрафа, заключил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Груженные около 9,2 тысячи тонн мазута танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек.

24 декабря министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что владелец танкера «Волгонефть-239», одного из потерпевших крушение в районе Керченского пролива, займется подъемом и утилизацией судна.

Ранее эколог назвал участки Черного моря, которые находятся в опасности из-за нефтяного пятна.

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