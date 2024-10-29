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Пожар на стройплощадке в Москве ликвидировали

МЧС: пожарные ликвидировали пожар на стройплощадке в Москве

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МЧС России

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, произошедший на строительной площадке на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября. По данным МЧС, на месте загорелись 12 бытовок. Спасатели вынесли из соседних строений 10 газовых и три кислородных баллона. Площадь огня составила 150 квадратных метров.

Позже в МЧС сообщили об увеличении площади пожара до 200 квадратных метров. Огонь на стройплощадке был оперативно локализован.

20 октября в центре Москвы на Смоленской площади загорелся ретроавтомобиль Mercury Grand Marquis. После этого водитель и прохожие стали его тушить. Огонь возник под капотом и стал распространяться дальше в сторону салона.

24 октября в подвале отеля The Carlton в Тверском районе Москвы произошло задымление. По данным СМИ, возгорание случилось на -1-м этаже в массажном кабинете на площади 10 квадратных метров. Источники отметили, что горели личные вещи и мебель, но пожар удалось потушить.

Ранее в московском Митино потушили пристройку с магазинами и аптеками в многоэтажке.

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