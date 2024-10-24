В подвале отеля The Carlton в центре Москвы случилось задымление

В подвале отеля The Carlton в Тверском районе Москвы произошло задымление. Об этом сообщил источник «360».

По данным издания, возгорание случилось на -1-м этаже в массажном кабинете на площади 10 кв. м. Источники отметили, что горели личные вещи и мебель, но пожар удалось потушить.

20 октября в районе Солнцево эвакуировали торговый центр.

За два дня до этого в Екатеринбурге сняли на видео автобус, который продолжал перевозить пассажиров, несмотря на дым и возгорание. Пассажиры чувствовали сильный запах гари в салоне, но никого это не смущало, пока не появился дым. На видео видно, что задымление образовалось у заднего колеса автобуса, рядом с дверями. На очаг пожара распылили содержимое огнетушителя. После этого водитель поехал дальше и продолжил развозить пассажиров.

7 сентября произошло задымление в московском торговом центре «Мозаика». Посетителям было дано указание эвакуироваться, им пришлось ломать двери, поскольку эвакуационные выходы оказались заперты.

Ранее неизвестный пытался сжечь старейшую лютеранскую кирху России.