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В Москве на стройплощадке загорелись бытовки

МЧС: 12 бытовок загорелось на стройплощадке на Волоколамском шоссе в Москве

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Телеграм-канал «МЧС России»

На строительной площадке на Волоколамском шоссе в Москве возник пожар, в результате горят 12 бытовок общей площадью 150 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.

«В Москве ведутся работы по тушению пожара. На Волоколамском шоссе на объекте строительства горят 12 бытовок, охватив площадь в 150 квадратных метров», – указано в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что их сотрудники эвакуировали из соседних бытовок 10 газовых и 3 кислородных баллона.

28 октября на Кольцовском рынке в Воронеже произошел пожар в торговых павильонах. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило спасателям в 8:26 мск.

27 октября пожар произошел в торгово-развлекательном центре Baizaar, расположенном в городе Атырау в Казахстане. На месте инцидента работали 90 сотрудников экстренных служб. В ликвидации возгорания также задействовали 12 единиц техники.

Ранее пламя охватило торговый центр в подмосковном городе Бронницы.

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