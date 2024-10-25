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В московском Митино потушили пристройку с магазинами и аптеками в многоэтажке

МЧС: в московском Митино ликвидировали горение в пристройке 17-этажного дома

В московском районе Митино пожарные ликвидировали открытое горение в пристройке 17-этажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, пожар случился в стилобатной части жилого дома, в которой есть магазины и аптеки.

До прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировались пять человек. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

Накануне в подвале отеля The Carlton в Тверском районе Москвы произошло задымление. По данным СМИ, возгорание случилось на -1-м этаже в массажном кабинете на площади 10 кв. м. Источники отметили, что горели личные вещи и мебель, но пожар удалось потушить.

За два дня до этого в Екатеринбурге сняли на видео автобус, который продолжал перевозить пассажиров, несмотря на дым и возгорание. Пассажиры чувствовали сильный запах гари в салоне, но никого это не смущало, пока не появился дым. На видео видно, что задымление образовалось у заднего колеса автобуса, рядом с дверями. На очаг пожара распылили содержимое огнетушителя. После этого водитель поехал дальше и продолжил развозить пассажиров.

Ранее неизвестный пытался сжечь старейшую лютеранскую кирху России.

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