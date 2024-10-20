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Появилось видео пылающего ретрокара на Садовом кольце в Москве

На видео попал загоревшийся в центре Москвы ретрокар Mercury Grand Marquis

Загоревшийся в центре Москвы ретроавтомобиль Mercury Grand Marquis сняли на видео очевидцы. Кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Судя по видео, автомобиль загорелся на ходу и остановился в правой полосе. После этого водитель и прохожие стали его тушить. Огонь возник под капотом и стал распространяться дальше в сторону салона.

Инцидент произошел сегодня днем на Смоленской площади. Загоревшейся машине 46 лет.

Позже в Telegram-канале МЧС Москвы сообщили, что пожар был потушен.

«На Садовом кольце загорелась легковушка. Пожарные оперативно потушили автомобиль. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

До этого в Уфе цистерна с пропаном загорелась у автозаправочной станции. Водитель потушил горение огнетушителем до приезда сотрудников МЧС России. Прибывшие на место инцидента пожарные провели проливку очага возгорания.

Ранее автобус с пассажирами задымился в Санкт-Петербурге.

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