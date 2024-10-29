Пожар на стройплощадке в Москве локализовали

Пожар в бытовках на строительной площадке в Москве был локализован сотрудниками МЧС. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что спасатели провели эвакуацию газовых и кислородных баллонов из соседних бытовок.

В ночь на 29 октября сообщалось о пожаре на строительной площадке на Волоколамском шоссе в Москве. Как отметили в экстренных службах, горели 12 бытовок общей площадью 150 квадратных метров.

28 октября на Кольцовском рынке в Воронеже произошел пожар в торговых павильонах. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило спасателям в 8:26 мск.

27 октября пожар произошел в торгово-развлекательном центре Baizaar, расположенном в городе Атырау в Казахстане. На месте инцидента работали 90 сотрудников экстренных служб. В ликвидации возгорания также задействовали 12 единиц техники.

Ранее пламя охватило торговый центр в подмосковном городе Бронницы.