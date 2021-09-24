В Минобрнауки заявили, что выпускники смогут получить копию диплома в электронном формате

Выпускники российских вузов с 2022 года смогут получить копию своего диплома в электронном формате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования России.

«По новым правилам, которые вступят в силу с 1 сентября 2022 года, выпускники образовательных организаций высшего образования смогут в заявительном порядке получать копию диплома в электронном виде. Копия, заверенная электронной подписью руководителя образовательной организации, будет приходить на указанный в заявлении выпускника адрес электронной почты», — указано в сообщении.

Для получения данных студента и передачи их в электронном виде, руководство вуза будет обязано сначала получить письменное согласие.

«Новый порядок также позволяет указывать в дипломе сведения о нескольких квалификациях, полученных по итогам освоения образовательных программ», — дополнили в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее глава Минобрнауки объяснил, почему «стобалльники» не поступили в вузы.