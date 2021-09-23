Судьба экипажа Ан-26 остается неизвестной

Судьба экипажа из шести человек Ан-26 остается неизвестной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС. Обломки пропавшего в Хабаровском крае самолете нашли в четверг утром.

Вертолет Ми-8 МЧС России обнаружил с воздуха пропавший накануне в Хабаровском крае самолет Ан-26, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Самолет обнаружен в верховьях сопки в районе поселка Корфовский» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26 с воздуха возобновили после того, как погода в регионе улучшилась. Приблизительное местонахождение воздушного судна и квадрат поиска определены. Однако спасателям придется добираться до предполагаемого района поиска пешком из-за отсутствия дорог.

Самолет Ан-26 компании ЗАО «Летные проверки и системы» ВС РФ пропал 22 сентября. В 18.45 по местному времени (11.45 мск) экипаж перестал выходить на связь. Ан-26 облетал взлетно-посадочные полосы местного аэродрома и экипаж о неполадках не докладывал. Сигнала аварийного радиомаяка в МЧС не зафиксировали.

Предварительной причиной пропажи воздушного судна в МЧС назвали плохую погоду. Кроме того, в качестве одной из версий предполагаемого крушения рассматривается ошибка пилотирования.