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Синоптики рассказали, когда в России наступит астрономическая осень

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В Гидрометцентре назвал дату наступления в России астрономической осени — необратимых сезонных изменений погоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

«22 сентября наступает астрономическая осень, и происходят неумолимые сезонные перемены — теплое полугодие сменяется холодным. Больше пасмурных дней становится, среднесуточная температура опускается ниже 10 градусов, прекращение вегетации растений, не формируется уже хлорофилл в листьях», — рассказала Макарова.

Она отметила, что после 22 сентября изменится характер осадков. Так на смену «локальным» дождям придут «площадные».

Метеоролог добавила, что астрономическая осень, как правило, совпадает с наступлением «золотой осени». Когда среднесуточная температура опустится ниже 5℃, начнут менять цвет листья деревьев.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 20 сентября, за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков

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