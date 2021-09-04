До 30% выпускников школ переезжают из регионов в Центральную Россию

Руководитель центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив Александр Вайно заявил, что в центральную часть России после окончания школы переезжают до 30% молодых людей из разных регионов РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что сегодня существует проблема в том, чтобы «сломать этот стереотип о том, что нужно бежать».

«<…> Миграция, конечно, в том числе для Агентства, — это очень большая задача, остановить внутреннюю миграцию. Потому что поток уезжающих из регионов, конечно, абсолютно колоссальный — до 30% видим молодежи, которая после того, как выпустилась из школы, меняет свое место жительства и меняет его на постоянной основе. То есть, она уезжает на ПМЖ куда-то в Центральную Россию», рассказал Вайно.

Ранее стало известно, что в 2020 году в России на максимально низком за девять лет уровне оказалась внутренняя миграция. Чукотка, Коми, Магаданская и Мурманская области лидируют среди регионов страны по оттоку населения.

В прошлом году 3,52 млн. человек переехали из одного региона России в другой, при этом в 2019 году такой показатель составил 4,04 млн.