Банда «цветочных воров» в центре Москвы попала на видео

На видео попали несколько неизвестных, которые сообща воруют крупные растения прямо с горшками, сообщает Telegram-канал Life Shot.

На кадрах две девушки в темной одежде быстро уносят декоративное дерево, которое стояло на углу веранды.

Пропажу заметили работники итальянского ресторана в центре Москвы — сначала у них исчезло одно дерево с веранды, спустя неделю — второе. Пострадавшие изучили кадры видеонаблюдения и считают, что крадут декор одни и те же люди.

Пока на счету «цветочных воров» эти две кражи, нанесшие общий ущерб в 38 тыс. рублей.

Ранее в Екатеринбурге хрупкая девушка украла 40-килограммовое дерево в горшке, которое стояло рядом с музеем компьютерных игр. Кража попала на видео — судя по нему, девушка решила присвоить себе растение, когда на улице было еще светло. Тех, кто мог опознать девушку, просят написать в группу музея, либо просто передать ей, что украденное необходимо вернуть в максимально короткий срок.