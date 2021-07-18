В Якутске из-за пожаров выявили превышение ПДК загрязняющих веществ в воздухе

В Якутске из-за непрекращающихся лесных пожаров повторно выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе, сообщает ТАСС со ссылкой на региональной управление Роспотребнадзора по Якутии.

«Установлено превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: по взвешенным веществам — до 1,4 ПДК, взвешенным частицам РМ 2,5 — до 1,9 ПДК, РМ 10 — до 1,6 ПДК, диоксид азота — до 1,3 ПДК, сажа (углерод) — до 1,25 ПДК», — заявили в ведомстве.

Согласно данным, к вечеру воскресенья, 18 июля, концентрация загрязняющих веществ в воздухе снизилась по сравнению с утренним уровнем измерений. Тем не менее, ПДК по Якутску остается выше нормы.

Ранее в Якутске, из-за дыма от пожаров, были приостановлены речное и авиасообщение.

В Якутию также была направлена дополнительная группировка лесопожарных из соседних регионов. По последним данным Авиалесоохраны, работы по тушению ведутся на девяти тыс. га в республике.