В США для казни заключенных могут применить «нацистский газ»

Сотрудники американской государственной тюрьмы Florence, которая находится в штате Аризона, закупили ингредиенты для производства газа «Циклон Б», кристаллического цианистого водорода, который использовался в нацистской Германии. Об этом пишет The Guardian.

Как пишет издание, при помощи этого газа будет производиться казнь заключенных. На эти средства руководство тюрьмы уже потратило около $2000: были закуплены цианид калия, гидроксид натрия и серная кислота. Также была «обновлена» газовая камера, которую построили в 1949 году и не использовали уже больше двадцати лет.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила документы о зверствах нацистов на территории Восточной Пруссии, ныне Калининградской области, в годы Второй мировой войны.

Документы свидетельствуют, что в лагерях, расположенных на территории Восточной Пруссии, гитлеровцы ежедневно расстреливали, убивали в газовых камерах, а также морили голодом и инфекционными болезнями тысячи советских военнопленных и мирных жителей.