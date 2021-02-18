Число заражений в Бразилии превысило 10 миллионов

В Бразилии число заражений коронавирусом превысило 10 миллионов. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.

За последние сутки выявили 51 879 случаев, с начала пандемии — 10 030 626. За 24 часа скончались 1 367 пациентов, всего — 243 457. Выздоровели почти девять миллионов человек.

Таким образом, Бразилия стала третьей страной в мире после США и Индии, где число случаев коронавируса превысило 10 миллионов.

Ранее в ВОЗ подтвердили повышенную заразность южноафриканского штамма коронавируса.