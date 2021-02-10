В Новосибирской области более 100 домов остались без тепла

В результате аварии на теплотрассе в городе Куйбышеве в Новосибирской области без тепла остались более 100 зданий. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

«Произошло отключение теплоснабжения 105 домов (85 частных и 20 многоквартирных), 3 школы и 1 колледж», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что в двух школах отменены занятия.

Бригадой тепловых сетей производится поиск места порыва.