В Новосибирской области более 100 домов остались без тепла
Максимс Краюшкинс
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В результате аварии на теплотрассе в городе Куйбышеве в Новосибирской области без тепла остались более 100 зданий. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.
«Произошло отключение теплоснабжения 105 домов (85 частных и 20 многоквартирных), 3 школы и 1 колледж», — говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что в двух школах отменены занятия.
Бригадой тепловых сетей производится поиск места порыва.