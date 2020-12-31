Препарат от COVID-19 на основе антител не будут продавать в аптеках
Создаваемый препарат для лечения коронавируса на основе антител будет использоваться только в стационаре, он не будет продаваться в аптеках. Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».
По его словам, лекарство будут вводить внутривенно пациентам, которые болеют коронавирусом в средней или тяжелой форме.
Он добавил, что антитела должны вводиться исключительно в кровоток, и других форм препарата придумать нельзя.
На данный момент, как отметил Гинцбург, идут исследования лекарства на животных, а осенью разработчики планируют начать испытания на людях.
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